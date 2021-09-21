هيئة النزاهة.. إعداد سلسلة مشاريع قوانين لمكافحة الفساد

2021/09/21 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، إعداد سلسلة من مشاريع القوانين التي تسهم بمكافحة الفساد المالي والاداري والوقاية منه، مؤكدة أنها قد حذرت سابقاً من إلغاء مكاتب المفتشين العموميين لما له من آثار على تكامل المُؤسَّسات الرقابيَّة والتزامات العراق الدوليَّة بهذا المجال.وقال مدير الدائرة القانونيَّة في هيئة النزاهة فرات نعمة كريم، إن “مشاريع القوانين التي …

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إعداد سلسلة مشاريع قوانين لمكافحة الفساد أولاً على النور نيوز.

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