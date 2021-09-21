الجيش العراقي يصدر بيانا شديد اللهجة موجهة الى ايران

2021/09/21 | 12:40 - المصدر: NRT عربية

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اعربت رئاسة اركان الجيش العراقي، الثلاثاء، عن استغرابها للتصريحات غير المبررة التي نسبت الى رئيس هیئة الأرکان الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الاراضي العراقية تجاههم، مشددة على ضرورة التزام الجميع بلغة الحوار.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اركان الجيش تلقتى NRT عربية، نسخة منه، (21 ايلول 2021)، ان "العلاقات الثنائية التي تربط العراق مع الجارة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطورا ملحوظا بين البلدين في الآونة الاخيرة على جميع الاصعدة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري".

واضاف البيان، ان "الرئاسة معربية عن استغرابها للتصريحات غير المبررة التي نسبت اخيرا الى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الاراضي العراقية تجاه الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

واكد، ان "العراق يرفض بشدة استخدام اراضيه للعدوان على جيرانه، وانه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الاخوية مع دول الجوار"، مشددا على "ضرورة التزام الجميع بلغة الاخوة والتعاون في العلاقات المشتركة".

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