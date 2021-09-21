2021/09/21 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء،بإرسال الوجبة الأولى من جرحى الوزارة إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.وذكر الغانمي في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، نتابع باهتمام كبير أحوال جرحى وزارة الداخلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر توجيها “عاجلاً” يخص الجرحى المركز الخبري الوطني.

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