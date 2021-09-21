قرقاوي لـCNN: المنافسة مع السعودية صحية جدا.. ونتطلع لازدهار اقتصادي في المنطقة

2021/09/21 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إن "ازدهار هذه المنطقة، كل بلد في هذه المنطقة، أمر جيد للجميع"، حيث أكد أن هناك "عدد كافٍ من الدول الفاشلة في هذه المنطقة...حان الوقت للمضي قدمًا".

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