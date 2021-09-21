الفيلسوف الفارابي ، مايكل جاكسن ، اللحن والموسيقى - هاتف بشبوش

2021/09/21 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش في أحد اللقاءات التلفزيونية سُئل رئيس الوزراء العراقي من زعامات اليوم : هل تحب الغناء فأجاب بخجل : أكيد أنا صوفي وأنتمي الى السماء فلا يحق لي سماع الغناء ولا الموسيقى ، فحتما سيخلق هذا التوجه مجتمعاً يحكمه الذين لايستطيعون صياغة جملة واحدة مفيدة لكنه المسيطر على عقول الكثيرين من البسطاء .



في حين أنّ الفارابي الفيلسوف العربي في أحد مجالس سيف الدولة الحمداني في دمشق وفي حفل أقيم على شرفه من قبل سيف ......





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