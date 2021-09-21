2021/09/21 | 12:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف يوم الثلاثاء، ليسجل 74 دولار، مسجلا تراجعا بلغ أكثر من دولار.وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا 1.19 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.60% ليصل إلى 73.28 دولار، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا ايضا بمقدار 0.25 دولار أو ما يعادل 0.37% ليصل الى 68.02 دولار.وسجلت الخامات النفط […]

ظهرت المقالة بأكثر من دولار..



أسعار خام البصرة الخفيف تنخفض أولاً على الايام نيوز.

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