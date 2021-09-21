2021/09/21 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، عن العثور على مضافة لداعش في ناحية بني سعد، فيما تم ضبط حزامين ناسفين بداخلها.وقال رسول في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة أمنية تضبط حزامين ناسفين بمضافة في ديالى المركز الخبري الوطني.

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