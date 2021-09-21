صدور توجيه بإرسال أسماء محاضري وإداريي 2020 في بغداد

2021/09/21 | 12:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت محافظة بغداد، الاثنين، الى ارسال جميع اسماء وبيانات جميع محاضري 2020.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون التربية أركان البياتي في بيان “النور نيوز” ان”محافظة بغداد تدعو مديري دوائر التربية بشكل عاجل وفوري الى ارسال جميع الاسماء والبيانات الخاصة للمحاضرين بالمجان والاداريين والحرفيين الذين لم تصدر لهم اوامر ادارية لعام 2020″.

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