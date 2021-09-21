فيديوجرافيك.. تفاصيل قمة الإمارات للمستثمرين الأكثر طموحاً في العالم

2021/09/21 | 13:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أعلنت الحكومة الإماراتية عن عقد قمة للاستثمار ضمن مشاريع الخمسين التى أعلنت عنها الأسبوع قبل الماضي.تُعقد هذه القمة في الربع الأول من 2022 ، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقادة والمستثمرين الأكثر …

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