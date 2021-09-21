2021/09/21 | 13:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن "اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأشارت الوكالة إلى أن "السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين"، لافتة إلى أنه "يجري الآن التحقيق معهم".

ونقلت "سونا" عن مصدر برئاسة مجلس الوزراء قوله إن "السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم".

أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

وأفادت صحيفة "السوداني" بـ"تحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر "أم درمان" القديم بجوار البرلمان، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة".

وأشارت "السوداني" إلى أن "إذاعة أم درمان قطعت البث، وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن "محاولة انقلابية تجري الآن للإطباق على الفترة الانتقالية".

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

من ثم أكد أن "الامور تحت السيطرة والثورة منتصرة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقلاب السودان.. اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الفاشلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقلاب السودان.. اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الفاشلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).