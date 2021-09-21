رئاسة اركان الجيش ترد على تصريحات مسؤول عسكري إيراني

2021/09/21 | 13:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت رئاسة اركان الجيش العراقي، الثلاثاء، ان العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بين البلدين في الآونة الاخيرة على جميع الاصعدة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري.وقالت رئاسة الاركان في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أنه وعلى هذا …

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