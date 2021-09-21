2021/09/21 | 13:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفارس: الحلبوسي يستغل منصبه لحساب تسويق كتلته انتخابيا

اكد النائب السابق فارس الفارس , الاثنين , ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستغل منصبه وموارد الدولة من اجل التسويق لتحالف تقدم التي يتزعمها, مشيرا الى ان الحلبوسي من خلال جولاته في محافظة الانبار وكذلك نينوى يقوم باستغلال وتجيير انجازاتهما لحساب كتلته.

وقال الفارس ان ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخلال الشهرين الماضيين قام بعدة جولات انتخابية في المحافظات الغربية والشمالية مستغلا موارد الدولة واصطحب مرشحيه بعجلات وحمايات الدولة ضاربا عرض الحائط التعليمات التي منعت استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية ” .

وأضاف انه “من الغريب جدا ان نرى صمت الحكومة عن تلك المخالفات العلنية التي يقوم بها رئيس مجلس النواب ” , داعيا الحكومة الى “احترام قرارتها وان تطبق تعليماتها على الجميع دون استثناء لاحد ” .

وأشار الفارس الى ان “الحلبوسي من خلال جولاته في محافظة الانبار وكذلك نينوى يقوم باستغلال وتجيير انجازاتهما لحساب كتلتة , علما ان المسؤولين في المحافظة هم موظفون من مختلف الشرائح والاتجاهات السياسية ويؤدون واجبهم وفق خطة اعمارية مرسومة من قبل هيئة اعمار المناطق المتضررة ومشاريع الدولة المركزية”.

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