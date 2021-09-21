وزير الداخلية يوجه يوجه بايفاد جرحى الوزارة الى الخارج للعلاج

2021/09/21 | 13:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الثلاثاء ، إدارة صندوق الضمان الصحي بايفاد الوجبة الأولى من جرحى وزارة الداخلية الذين نالوا وسام الشرف خلال أداءهم الواجب، الى الخارج ممن تعذر علاجهم في العراق”.

وقال الوزير في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : “نتابع باهتمام كبير أحوال جرحى وزارة الداخلية الشجعان، ونعمل من خلال الجهات المختصة على توفير العلاج اللازم لهم “، مؤكدا ” وجهنا إدارة صندوق الضمان الصحي بايفاد الوجبة الأولى من هؤلاء الأبطال الذين نالوا وسام الشرف خلال أداءهم الواجب، الى الخارج ممن تعذر علاجهم في العراق”.

داعيا ” من الله ان يلبسهم ثوب الصحة والعافية وأن يعودوا الى بلادهم سالمين غانمين، شكرا لمن اسهم في إنجاز هذا العمل”.

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