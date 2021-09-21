2021/09/21 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الثلاثاء، العثور على حزامين ناسفين وملابس لعصابات داعش الارهابية في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية العامة، نفذت قوة من الفوح الرابع لواء المشاة الثاني فرقة المشاة الاولى ضمن قيادة عمليات ديالى واجب بحث وتفتيش في قرية ابو سير ضمن ناحية بني سعد".

واضافت ان "العملية اسفرت عن العثور على وكر لعصابات داعش الارهابي تحتوي على حزامين ناسفين وملابس مدنية".

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