إجرام بغداد تطيح بمتهمين اثنين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية

2021/09/21 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جريمتي قتل في مناطق متفرقة ضمن قواطع مكاتب مكافحة اجرام القدس والنهروان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

وأضاف البيان: "الى ذلك ألقت مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر / الرصافة بالاشتراك مع جهاز المخابرات، القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (١٧) من قانون زراعة الأعضاء البشرية لينال جزاءه العادل".

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