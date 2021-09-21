إصابة منتسبين أثنين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة شرق بعقوبة

2021/09/21 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىافاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بإصابة منتسبين اثنين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة شرق بعقوبة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في قاطع بساتين جلبي في حوض الوقف 30 كم شمال شرق بعقوبة".وأضاف أن "الانفجار اسفر عن اصابة اثنين من افراد الشرطة"، لافتاً الى انه "استهدف دورية راجلة لسرية في طوارئ الشر".

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