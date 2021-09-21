تدمير 4 مقرات للمعارضة في كردستان العراق باستخدام القذائف الذكية

2021/09/21 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل الحرس الثوري الايراني استهداف أحزاب معارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، تدمير أربعة مقرات للمعارضة في كردستان العراق، مستخدما القذائف الذكية ردا على تحركاتها الحدودية الأخيرة.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري، قد هدد بمواصلة العمليات ضد مواقع المسلحين الكرد في إقليم كردستان العراق.

ووجه باقري الدعوة للمسؤولين في الإقليم والمسؤولين في حكومة بغداد إلى التعامل مع هؤلاء المسلحين.

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