اعتقال 40 ضابطا بالجيش السوداني وإغلاق طرق بعد محاولة انقلاب فاشلة

2021/09/21 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت السلطات السودانية من إفشال محاولة انقلابية قامت بها مجموعة عسكرية مساء الاثنين.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة بلومبيرغ إن من قاموا بالمحاولة الانقلابية حاولوا السيطرة على مبنى الإذاعة الرسمية في مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم، لكنهم فشلوا.

واكدت المصادر اعتقال اربعين ضابطاً بالجيش السوداني من المتورطين في المحاولة الانقلابية..



مشيرة إلى أن السلطات قامت بإغلاق جسر النيل الأبيض الذي يربط بين الخرطوم ومدينة أم درمان، وتأمين الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للقوات المسلحة لتأمين العاصمة الخرطوم.

وكتب عضو المجلس السيادي في السودان محمد الفكي على صفحته بفيسبوك ان الأمور تحت السيطرة داعيا للدفاع عن البلاد.

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