ناشطون يتهمون بعض الأحزاب بتمزيق صور المرشحين المستقلين من الشباب

2021/09/21 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مراقبون للشأن الانتخابي حمّلات تمزيق الصور الدعائية للمرشحين، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى, واصفين ذلك بالتنافس غير المحمود بين المرشحين.

واكد المراقبون ان ظاهرة تمزيق الصور الدعائية للمرشحين دليل واضح على افلاس بعض المرشحين من الميزة التنافسية التي تمكنهم من دخول مضمار التنافس الانتخابي, هذا واتهم ناشطون بعض الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة بتمزيق الصور الدعائية للمرشحين المستقلين من الشباب, في إشارة الى منع الشباب من الوصول الى سدة مجلس النواب, والإبقاء على النواب السابقين,

وكانت خلية الإعلام الأمني قد القت القبض على متهمين اثنين بتمزيق الدعايات الانتخابية في العاصمة الاتحادية بغداد.

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