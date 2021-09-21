2021/09/21 | 13:11 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط حزامين ناسفين وملابس لداعش في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/21 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حزامين ناسفين وملابس لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حزامين ناسفين وملابس لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).