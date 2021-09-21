2021/09/21 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز شرطة خانقين، الثلاثاء، القبض على 4 ايرانيين تسللوا من خلال النقطة الحدودية في برويز خان.

وذكر مدير شرطة خانقين العميد ازاد عيسى لـ NRT عربية، (21 ايلول 2021)، ان "المتسللين هم 4 رجال كانوا يرمون المشاركة بمراسم الاربعينة و الذهاب الى كربلاء، وليس لديهم تأشيرة الدخول"، موضحا انه "تم ايقاقهم وحجزهم في مركز شرطة خانقين حسب المادة 8 و المادة 39 الخاص بكسر الحواجز الحدودية و الدخول بدون تأشيرة".

واضاف عيسى، انه "بعد اجراء التحقيقات الرسمية معهم سيرحلون الى بلادهم ولايسمح لهم بدخول الاراضي العراقية".

واوضح، انه "منذ الاتفاق بين الحكومة العراقية والايرانية حول زيارة الاربعينة هناك العشرات من الايرانيين دخلوا من منفذ برويز خان بعد ان حصلوا على تأشيرة الدخول"، لافتا الى ان "معظم الزوار الايرانين يدخلون من منفذ المنذرية".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: القبض على عدد من الايرانيين ارتكبوا هذه المخالفة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: القبض على عدد من الايرانيين ارتكبوا هذه المخالفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).