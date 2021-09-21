حربية يوضح حقيقة تسنمه منصب محافظ ذي قار ويكشف حصيلة المتوفين اثناء الزيارة

2021/09/21 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، الثلاثاء، الانباء المتداولة بشأن ترشحه لمنصب محافظ ذي قار.

وقال حربية في تصريح خاص لـNRT عربية اليوم (21 ايلول 2021)، ان "الانباء المتدولة بشأن ترشحي لمنصب محافظ ذي قار غير صحيحة،" مبينا انه "لاتوجد اي انباء حول تغيير منصب محافظ ذي قار في الوقت الحالي وكل مايشاع عار عن الصحة."

وانتشرت انباء في الايام السابقة عن تحرك حكومي لتغيير منصب محافظ ذي قار احمد الخفاجي لعدم القناعة التامة بادائه الى الان.

وفيما يخص الزيارة الاربعينية، اكد حربية ان "8 أفواج طوارئ منتشرة على الطريق لتأمين الزيارة ولم يحدث أي خروقات امنية،" موضحا الى ان حادث سير أودى بحياة شخص واحد فقط خلال الزيارة في محافظة ذي قار.



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