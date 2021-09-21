2021/09/21 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ان شركة فايزر الامريكية ستجهز العراق مليون جرعة أسبوعياً بدءاً من الشهر المقبل.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسبوعيا..



فايزر تجهز العراق بمليون جرعة المركز الخبري الوطني.

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