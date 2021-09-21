هل يستخدم العراق الكلاب “البوليسية” في تعقب كورونا؟

2021/09/21 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، شرطاً في استخدام الكلاب البوليسية في التعرف وكشف فيروس كورونا.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي حديث صحافي، تابعه “المركز الخبري الوطني”، “لا […]

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