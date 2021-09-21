محاولة انقلاب في السودان.. وزير الإعلام يكشف الجهة المسؤولة: أرادوا إعادة عقارب الساعة للوراء

2021/09/21 | 13:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، حمزة فلول، أن من وصفهم بـ"فلول النظام البائد" نفذوا محاولة انقلاب فاشلة، مؤكدا أن السلطات اعتقلت قادة "الانقلاب" والأوضاع أصبحت تحت السيطرة

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