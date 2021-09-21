الظهور الأول لبايدن وجونسون في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. أبرز أحداث الدورة 76

2021/09/21 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت فرقة البوب الكورية الجنوبية K-pop الشهيرة BTS هذا الأسبوع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيظهر الرئيس جو بايدن لأول مرة كرئيس في اجتماع قادة العالم.وفي تقرير مراسل CNN في الأمم المتحدة، ريتشارد روث نظرة على جدول الأعمال.

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