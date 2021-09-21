بالاحزمة الناسفة.. احباط مخطط ارهابي لاستهداف زوار الاربعينية (صورة)

2021/09/21 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احبطت دائرة أمن بغداد التابعة لوزارة الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، مخططاً ارهابياً حتميًا بالاحزمة الناسفة لاستهداف زائرين الاربعينية.

وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تغريدة على منصة تويتر تابعتها السومرية نيوز، "دائرة أمن بغداد التابعة لوزارة الامن الوطني، وبمتابعةٍ عالية الدقة وبجهدٍ استخباري لضباط هذهِ الدائرة تحبط مخططاً ارهابياً حتميًا بالاحزمة الناسفة لاستهداف زائرين الاربعينية".

واضاف، "جهدٌ لايعرف الملل تكلل بعملية استباقية اجهاضية ننشد مثلها للحؤول دون اي عمل ارهابي،شكرًا دائرة امن بغداد".

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