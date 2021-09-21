2021/09/21 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها على إقامة مؤتمرها التأسيسي في العراق العام المقبل، فيما أشارت الى أنها تتباحث مع وزارة النفط لتوفير المتطلبات اللوجستية والتحضيرية اللازمة للمؤتمر.وقال الأمين العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوبك توافق على عقد مؤتمرها التأسيسي الـ60 في العراق المركز الخبري الوطني.

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