العراق يحدد موقفه من دول الجوار

2021/09/21 | 13:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يرفض بشدة استخدام اراضيه للعدوان على جيرانه، وانه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الاخوية مع دول الجوار.

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