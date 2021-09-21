الأسدي يوجه ضباط ومنتسبي جهاز الأمن الوطني بعدم التدخل في الشأن الانتخابي

2021/09/21 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ضباط ومنتسبي جهاز الأمن الوطني بعدم التدخل في الشأن الانتخابي.

وشدد الأسدي في بيان صدر بعد ختام زيارته الى محافظة نينوى شدد على أهمية الوقوف بمسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات ومنع منتسبي الجهاز من التدخل في الشأن السياسي والانتخابي مبينا ان ضباط الأمن يجب أن يعملوا للعراق فقط بعيداً عن أي انتماءات.

ودعا الاسدي الى تكثيف الجهد الاستخباري والنزول الى الشارع لبحث ورصد المعلومات الاستباقية للإسهام في سد الثغرات الأمنية التي يحاول العدو استغلالها.

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