حياة بلا شغف هي حياة بلا معنى - حنان بديع

2021/09/21 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع عندما يتم تكريم الكاتب أو المبدع أو الفنان في أي مجال فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو استرجاع شريط حياته وإلقاء نظرة على صندوق ذكرياته، مروراً ربما ببداياته ومحطات حياته التي اجتازها ليصل إلى منصة التكريم، أو إلى تلك اللحظة التي يعترف بها البعض أو الكل بإنجاز ما يتسحق الإلتفات إليه.إذا تكرم المبدع أثناء حياته وهو لا يحدث كثيراً في عالمنا العربي، فإن هذا يعني أن الشاعر أو الروائي أو الكاتب أو الف ......





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