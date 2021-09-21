من أجل وحدة الشيوعيين - الديمقراطية الجديدة(النشرة الشهرية)

2021/09/21 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الديمقراطية_الجديدة(النشرة_الشهرية) -توجهات عامة للنقاش - تُبنى وحدة الشيوعيين على النظرة البروليتارية للعالم واعتماد التحليل المادي الجدلي في تفسير الأحداث والظواهر و سيروراتها و على أطروحات الأممية الشيوعية الثالثة في مجملها ومساندتها للحركة الش الم الل ونضالها ضد التحريفية والانحرافات اليسراوية و الالتزام بالانتماء الأممي والدفاع عن شعار "يا عمال العالم وشعوبه و أممه المضطهدة اتحدوا"و اعتبار ان الأحزاب الاشتراكية الديمقرا ......





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