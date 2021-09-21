2021/09/21 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



اعتقال متهمين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية المركز الخبري الوطني.

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