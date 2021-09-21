محافظ البصرة يتحدى الصحة: سنسمح لجماهيرنا بدخول الملاعب

2021/09/21 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن اسعد العيداني محافظ البصرة يوم الثلاثاء، السماح للجماهير الرياضية بدخول ملاعب المحافظة التي عليها مباريات الدوري الممتاز، ويحذر العناصر الأمنية من منع الجماهير أو القنوات الفضائية من التصوير.وقال العيداني في […]

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