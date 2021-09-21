العمليات المشتركة: العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية

2021/09/21 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت قيادة العمليات المشتركة إن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية.

واكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن ثلاث وحدات تابعة لقوات التحالف الدولي ستغادر البلاد نهاية ايلول الجاري مبينا أن الأميركيين سينسحبون من قاعدتي عين الأسد وحرير.

وأشار الخفاجي الى ان القوات العراقية ستكون بحاجة للإسناد الجوي من جانب التحالف، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد مبينا أن داعش لا يستطيع تهديد الأمن في العراق.

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