رئيس مجلس القضاء يستقبل السفير الفرنسي

2021/09/21 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

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أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إيريك شوفاليه والوفد المرافق له.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى, أن الطرفين بحثا متابعة اجراءات التحضير لتوقيع مذكرة التفاهم بين القضاء العراقي والفرنسي للتعاون في الاختصاصات القضائية والقانونية.

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