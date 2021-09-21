الصحة العراقية تعلن وصول اللقاح الخماسي

2021/09/21 | 13:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، وصول اللقاح الخماسي إلى البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2021)، إنه "تعلن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول اللقاح الخماسي من منشأ عالمي رصين".

وأضافت، "وقد تم انجاز كافة الإجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيداً لاستلامها من الجهات المتعاقد معها".

واللقاح الخماسي، هو لقاح مركب من خمسة لقاحات فردية متحدة في لقاح واحد، يهدف إلى الحماية الفعالة للأشخاص من أمراض متعددة.

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