الضحك علاج لـ «الارق»

2021/09/21 | 13:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد – زينب الحسني: مرت خلفك شهور من الوباء والحجر الصحي كانت قاسية لمعظمنا، والآن موسم العودة إلى المدرسة وما يحمله من مسؤوليات، كذلك تحصلين على نصيبك اليومي من التوتر وغيرها من الأشياء التي تضرُّ بصحتنا النفسية وتجعلنا في حالة من التوتر والعصبية.وللحفاظ على هدوئك، هل فكرت في الضحك؟ العديد من الدراسات يُظهر أن ...

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