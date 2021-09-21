2021/09/21 | 13:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم ..إقامة خمس لقاءات وغدا اختتام الجولة الأولى بمباراة واحدة بغداد ـ الصباح الجديد: حقق فريق نفط البصرة فوزا مهما على مضيفه فريق الكرخ أمس لحساب الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، فبعد ان تقدم اهل الدار بهدف عماد محسن بهدف في الدقيقة الثانية، عاد نفط البصرة وسجلوا هدفين لينهوا المباراة لصالحهم، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخو ينتصر بهدفين برازيليين ونفط البصرة يعود بالنقاط الثلاث وتعادل أبيض في افتتاح ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخو ينتصر بهدفين برازيليين ونفط البصرة يعود بالنقاط الثلاث وتعادل أبيض في افتتاح ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).