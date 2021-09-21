بين الغرائبية والفنتازيا والمتخيل في «ثقوب عارية»

2021/09/21 | 13:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف عبود جويعد إن العملية الإبداعية في فن صناعة السرد الروائي، تكمن في مدى استيعاب هذه المفردة وتطبيقها على النص، ومن هنا نعرف أن الإبداع هو في قيام الروائي باقتناص فكرة جديدة من وحي أفكاره وعقله، وتوظيفها في معالجات فنية تنسجم والسياق الفني للنص السردي، بعد أن يكون قد أدخلها ضمن خياله الخصب لتكون جاهزة ...

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