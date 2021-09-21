من اليوم.. العراق يودع فصل الصيف ويستقبل الاعتدال الخريفي

2021/09/21 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد منبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، ان العراق ودع فصل الصيف، فيما بين ان البلاد ستكون على موعد مع الاعتدال الخريفي يوم غد الاربعاء.

وقال عطية في منشور له على صفحته في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم)، ان "اليوم يعد اخر يوم صيفي في العراق وستكون الكرة الارضية على موعد مع الاعتداء الخريفي بدءٍ من يوم غد الاربعاء فـــي تمام الساعة 10:20 مساءً".

واضاف انه "ممكن للمشاهد يوم غد، تحديد جهة الشــرق بدقة من مكان شروق الشمس ، وفيه تتســاوي ساعات الليل والنهار، وتبدأ بعدها تزداد ساعات الليل عن النهار في الايام القادمــــة وتعتــــدل الاجــواء نهارا وتميــل للبرودة ليلا لحين دخول البرودة الشتوية مع بدايات شهر 11"، موضحا ان "يوم غد لن يشهد برودة شتوية".

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