مدير المرور يصدر توجيهاً حول المركبات التي تحمل لوحات تسجيل قديمة

2021/09/21 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر مدير المرور طارق اسماعيل الربيعي، اليوم الثلاثاء، توجيهاً حول المركبات التي تحمل لوحات تسجيل قديمة.وذكر الربيعي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "وجّه بايقاف المحاسبة على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل قديمة (قبل ٢٠٠٣) ".

ودعا المواطنين ممن اكملوا معاملات تحويل ارقامهم الى الرقم الجديد (المشروع الوطني) "بالتوجه الى مجمعات التسجيل لاستلام لوحاتهم وتثبيتها على مركباتهم".

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