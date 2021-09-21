2021/09/21 | 14:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفذت مفارز مديرية شرطة النجدة واجبات ومهام امنية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الواجبات أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين بقضايا المخدرات والتزوير وحيازة الاسلحة، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة لشروط السير ولا تحمل أوراقا ثبوتية”.وأضافت المديرية …

ظهرت المقالة في بغداد..



مفارز النجدة تلقي القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء أولاً على النور نيوز.

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