2021/09/21 | 14:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة اركان الجيش ترد على مسؤول عسكري إيراني بشأن وجود تحركات معادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/21 | 14:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة اركان الجيش ترد على مسؤول عسكري إيراني بشأن وجود تحركات معادية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة اركان الجيش ترد على مسؤول عسكري إيراني بشأن وجود تحركات معادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).