توضيح رسمي بشأن دخول الايرانيين الى العراق والخروقات الامنية الحاصلة

2021/09/21 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عمليات الحشد الشعبي في ديالى، الثلاثاء، ان الوضع الامني في المحافظة مستتب ولم تحدث اية خروقات، موضحة ان الزوار الايرانيين مستمرون بالدخول من خلال منفذ زرباطية.

وذكر الناطق الرسمي باسم عمليات الحشد في ديالى صادق الحسيني لـ NRT عربية، (21 ايلول 2021)، ان "هناك انتشار واسع لقوات الحشد الشعبي وهي تؤمن بالتعاون مع القوات الامنية الطرق المؤدية الى كربلاء "، لافتا الى ان "هناك 10 الوية من الحشد تمسك الطريق الرابط بين ديالى-كركوك وبغداد".

واضاف الحسيني، ان "عمليات التفتيش و المطاردة لعناصر داعش مستمرة في مناطق حوض حمرين و المطيبجة و المقداية و تلال حمرين، بالاضافة الى ان قوات الرد السريع تمسك المنطقة المحيطة بناحية ابو صيدا"، مبينا انه "تم تدمير خلال الايام الماضية العشرات من المضافات و القي القبض على عدد من عناصر داعش".

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