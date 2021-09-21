السيسي يبرئ المشير طنطاوي من أحداث الفترة الانتقالية.. ويكشف عن سر جملة

2021/09/21 | 14:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي، الثلاثاء، مبرئا إياه من أي أحداث دموية شهدتها البلاد على مدار الأعوام الماضية، وأغلن الحداد الرسمي في البلاد

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