تخفيض الضرائب على المواد الأولية الداخلة في الصناعة

2021/09/21 | 14:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت الهيأة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن مواد أعفيت من الضرائب وأخرى تم تخفيضها.

وقال مدير عام الهيأة سامر الربيعي إن “الموارد الأولية الداخلة في الصناعة تم أعفاؤها من فرض الضرائب”.

وأضاف أنه “تم أيضاً تخفيض الضرائب المفروضة على استيراد المواد (حامض الهيدروكلوريك والكلور السائل وهايبو كلورات الصوديوم والصودا الكاوية والأكياس البلاستيكية المنسوجة من 50% الى 20% خلال عام 2021”.

وكان وزير المالية علي علاوي قد شدد في وقت سابق، على ضرورة إعداد مسودة قانون ضريبة جديد يتناسب مع المجتمع العراقي، مشيراً الى أن نسبة الضرائب المستحصلة تبلغ 1٪ من الناتج القومي للدولة خلال العام الماضي، وهي نسبة ضئيلة.

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