2021/09/21 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مسؤولو طاقة في قطر وتركيا ومئات المديرين التنفيذيين الآخرين إلى دبي للمشاركة في أضخم معرض لصناعة الغاز الطبيعي في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات ترحب بمسؤولين من قطر وتركيا في مؤتمر للغاز الطبيعي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات ترحب بمسؤولين من قطر وتركيا في مؤتمر للغاز الطبيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).