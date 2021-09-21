2021/09/21 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، ايقاف محاسبة المركبات اليت تحمل لوحات تسجيل قديمة.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وجه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور توجه بإيقاف محاسبة هذه المركبات المركز الخبري الوطني.

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