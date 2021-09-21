عاجل.. وزارة الزراعة تباشر استيراد بيض المائدة لسد حاجة السوق المحلية

2021/09/21 | 14:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادباشرت وزارة الزراعة استيراد بيض المائدة لسد حاجة السوق المحلية.يتبع ….

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وزارة الزراعة تباشر استيراد بيض المائدة لسد حاجة السوق المحلية أولاً على النور نيوز.

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